В Салехарде на смену старому автотранспорту придут новые автобусы вместимостью до 90 человек

Фото: администрация Салехарда

До конца года в Салехард поступят сразу одиннадцать новых автобусов. По словам главы города Алексея Титовского, это транспортные средства большого класса, которые вмещают до 90 человек. Также они адаптированы для маломобильных категорий граждан.

Все автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка» и системой Глонасс. Работать они будут на экологичном газомоторном топливе.

- Частично автобусы будут направлены на замену устаревшим. Частично - добавлены рейсы на маршруты, что позволит сократить интервал движения и время ожидания, - добавил градоначальник.

Отметим, что масштабная программа по обновлению автобусного парка реализуется по поручению главы региона Дмитрия Артюхова. Новая техника поступит по программе лизинга. Закупки уже проведены.