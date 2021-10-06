В Пуровске открылся новый корт для занятий спортом

Фото: администрация Пуровского района

Поселения Пуровского района продолжают развиваться и становятся более комфортными для жизни людей. Так, на днях в Харампуре открыли детскую площадку с качелями и каруселями, а вчера в Пуровске первых посетителей принял многофункциональный корт.

Заниматься на площадке можно круглый год. Зимой там будут заливать лед для катания на коньках и игры в хоккей. Также по просьбам любителей физкультуры оборудовано отапливаемое помещение для переодевания.

Летом пуровчане смогут играть в мини-футбол и настольный теннис. А для занятий силовыми видами спорта на корте установлены тренажеры и турники.

Отметим, что новый спортивный объект построили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».