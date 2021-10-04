В аэропорту Нового Уренгоя завершается монтаж металлоконструкций пассажирского терминала

Фото: аэропорт Новый Уренгой, соцсеть ВКонтакте

В Новом Уренгое продолжается строительство пассажирского терминала городского аэропорта. На данный момент работы по монтажу металлоконструкций завершены на 99% - использовано свыше 1 500 тонн металла.

Также подрядная организация - «Limak Marash» - завершила монтаж ферм перекрытия и устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей. Кроме того, ведется монтаж элементов кровли, галереи и укладка сэндвич-панелей на фасаде.

- Уже отчетливо прорисовывается силуэт будущего аэровокзала с тремя телетрапами. В строительстве задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих, - сообщили представители подрядчика.

Напоминаем, что в аэропорту завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. На укладку бетона специалистам понадобилось четыре месяца, за это время на полосе длинной 2 километра 550 метров и шириной 46 метров было уложено более 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.