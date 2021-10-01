В Салехарде расчистили территорию за вертолетной площадкой

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялся традиционный субботник. В мероприятиях по уборке территорий участвовали волонтеры и неравнодушные жители - всего около 50 человек.

Участники субботника очистили территорию за вертолетной площадкой, а также ликвидировали свалку в лесном массиве в районе автодороги Салехард - Лабытнанги. В итоге за день было собрано и вывезено порядка 50 кубометров отходов.

Отметим, что сегодняшний субботник стал завершающим в этом году мероприятием по уборке территорий города.

Также напоминаем, что окружной столице велись активные работы по озеленению. С начала лета в городе высадили более 400 различных деревьев.