С начала лета в Салехарде высадили более 400 различных деревьев

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Возглавил его заместитель главы города Алексей Пекарь. Участники обсудили проведение экологических акций и выполнение плана по озеленению города.

Так, за летне-осенний период в окружной столице прошли следующие акции: «Всероссийский день посадки леса», «Сад памяти», «Живи, лес!» и «Сохраним лес». Участвовали в них около 150 человек, они высадили более 300 саженцев различных деревьев.

В рамках реализации плана по озеленения города в летний период велась работа по высадке деревьев и цветов, посеву газонов и обрезанию сухостоев. Так, на территории набережной озера Лебяжье высадили 24 саженца хвойных и лиственных пород деревьев и 715 штук кустарников. Кроме того, в разных районах города было высажено более 73 тысяч цветов, посеяна газонная трава на площади 2 356 «квадратов», а также высажено 60 штук елей и 300 штук кустарников.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» посеяна газонная трава на площади 3 370 «квадратов» и посажено 113 саженцев хвойных пород деревьев.

- До конца следующей недели планируется высадить 30 кленов, 5 тополей, 20 елей и 48 кедров, - отметил начальник управления транспорта и городского хозяйства администрации города Алексей Нога.