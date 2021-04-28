На Ямале определили лучшего учителя и воспитателя года Фото: Официальная страница ЯНАО в соцсети

В Муравленко подвели итоги конкурса педагогического мастерства. Учителя и воспитатели боролись за звания «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». Стали известны имена победителей:

Лучшим учитель заслуженно стала – преподаватель физики из школы №8 Ноябрьска Александр Бабаев. Его оптимизм и творческий подход к преподаванию покорили конкурсное жюри. Осенью мужчина представит Ямал на конкурсе «Учитель года России» в Ростове-на-Дону. Лучшим воспитателем признали работника детского сада «Радуга» в Тазовском районе Викторию Васьковскую. Педагогу предстоит участвовать в заключительном этапе XII конкурса «Воспитатель года России» в Краснодарском крае.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что педагог из Ноябрьска стал Заслуженным учителем РФ. Ильяс Сибагатуллин преподает общественные дисциплины в местном колледже профессиональных и информационных технологий.