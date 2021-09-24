В Лабытнанги отремонтировали более километра дороги, ведущей в мкр. Геофизики

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги завершается сезон дорожных работ, ремонтируемых в рамках нацпроекта.

Так, на улицах Северная и Рабочая, которые ведут в отдаленный мкр. Геофизики, основные работы уже завершены. Сейчас осталось привести в порядок съезды и нанести разметку. Всего подрядчик - АО «Ямалавтодор» - обновил 1,3 километра дороги. Ранее, благодаря нацпроекту, вдоль этих улиц был выполнен монтаж линии освещения.

Отметим, что дорога, ведущая в мкр. Геофизики, приводится в порядок поэтапно. В прошлом году ремонт выполнили на ул. Речной.

- Дорога по улицам Рабочая и Северная приведена в соответствие нормативным требованиям. Качество работ - на особом контроле специалистов. В заключенном контракте предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика, - рассказала начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства управления ЖКХ Елена Бурделюк.

Добавим, что в этом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтировано шесть километров на пяти дорожных объектах.