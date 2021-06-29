Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги начался ремонт дорог на улицах Северная и Рабочая, ведущих в микрорайон Геофизики.

По словам главы города Марины Тресковой, жители неоднократно обращали внимание на необходимость привести дорогу в порядок, с учетом финансовых возможностей этот маршрут обновлялся поэтапно. В 2019 году на дорожном участке Рабочая - Северная - Бованенко было восстановлено электроосвещение, а в прошлом году проведен ремонт по ул. Речная.

- Этим летом на участке Северная - Рабочая мы заасфальтируем проезжую часть и обновим тротуары. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» маршрут в отдаленный микрорайон станет удобным и безопасным, - добавила градоначальница.