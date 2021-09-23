В Губкинском повысили надежность энергоснабжения потребителей

Фото: «Россети Тюмень»

Сотрудники ноябрьского филиала «Россети Тюмень» продолжают обеспечивать Ямало-Ненецкий автономный округ качественным электроснабжением. На днях специалисты компании отремонтировали подстанцию «Фортуна», которая обеспечивает электричеством 28 тысяч жителей Губкинского - самого молодого города на Ямале. На эти цели компания потратила порядка 7,5 миллионов рублей.

В преддверии приближающихся холодов энергетики взялись за работу с особой ответственностью. В первую очередь на подстанции привели в порядок два силовых трансформатора общей мощностью 50 MBA. Заранее позаботившись о потребителях, сотрудники приняли решение проводить ремонт поочередно. Это позволило не отключать электричество в домах жителей Губкинского. Вместе с силовыми трансформаторами персонал отремонтировал и вспомогательное оборудование, также специалисты поменяли предохранительные клапаны и высоковольтные вводы.

По словам представителей энергокомпании, комплексное обслуживание подстанции поможет обеспечить надежное электроснабжение Губкинского предстоящей зимой, не взирая на снегопад и привычные для северян низкие температуры.

Кстати, завершение ремонта этого питающего центра - последний этап в подготовке подстанций к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году ямальские энергетики отремонтировали девять силовых трансформаторов на шести подстанциях в южной части региона, тем самым обеспечив жителей Ямало-Ненецкого автономного округа качественным электроснабжением до самой весны.