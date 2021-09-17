На Ямале около 40 тысяч избирателей приняли участие в досрочном голосовании

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Тюменской областной Думы. Все избирательные участки открылись вовремя - в 8:00, об этом сообщил Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт.

Также он рассказал об итогах досрочного голосования, которое завершилось 16 сентября. В нем принимали участие граждане, проживающие в труднодоступных местностях, среди которых вахтовые работники, рыбаки и оленеводы. Таким образом, в выборах уже приняли участие примерно 40 тысяч избирателей.

Фото: Избирком ЯНАО

- Обращаю внимание кандидатов, что предвыборная агитация завершена. Хотел бы, чтобы наши избиратели в спокойной обстановке пришли и проголосовали. Призываю ямальцев не оставаться в стороне от важного политического события года, прийти на участки и выразить свое волеизъявление, - сообщил Андрей Гиберт.

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