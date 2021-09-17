На Ямале откроются 160 участков для проведения выборов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На Ямале, как и по всей стране, 17 сентября стартует главное политическое событие года - выборы депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Тюменской областной Думы. В связи с этим в медиацентре «Ямал-Выборы-2021» прошел брифинг, на котором обсудили готовность региона к предстоящему мероприятию.

По словам Председателя ИК ЯНАО Андрея Гиберта, избирательная система Ямала на 99 процентов готова к проведению выборов.

- Для обеспечения открытости и гласности на 160 участках и в 13 территориальных комиссиях будет осуществляться видеонаблюдение. Избирательные участки, на которых организовано видеонаблюдение, охватывают 75 процентов избирателей Ямала, - заявил он.

Также по словам Андрея Гиберта, голосовать на участках будет безопаснее, чем сходить в магазин. Все меры по сохранению здоровья избирателей предприняты комиссиями в полном объеме.