В Ноябрьске стирают незаконную дорожную разметку по ул. Высоцкого, нанесенную горожанами

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск"

В Ноябрьске начали устранять незаконную дорожную разметку на парковке по ул. Высоцкого. Напоминаем, что ее нанесли сами автолюбители, чтобы «застолбить» за собой парковочные места. В социальных сетях даже появилось видео, на котором некий мужчина подписывает одно из мест номером своей машины.

В итоге ЦУР ЯНАО передал видеосообщение в администрацию муниципалитета, а затем произошедшим заинтересовалась полиция.

- По факту нанесения на общественную парковку разметки подрядчик, выполняющий ремонт улицы, обратился в полицию. Ведется проверка, - рассказали в региональном ЦУРе.

Отметим, что на проблему нехватки парковочных мест жители округа не редко жалуются в соцсетях. Всего с начала года ЦУР ЯНАО зафиксировал 92 таких сообщения.