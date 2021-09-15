«Исписали весь асфальт»: в Ноябрьске автовладельцы самовольно «забивают» парковочные места

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск". Та самая парковка по ул. Высоцкого.

Жители Ноябрьска вовсю обсуждают в соцсетях новую парковку на улице Высоцкого. Оказалось, что количество мест для машин намного меньше, чем необходимо жителям, в связи с чем они начали самовольно помечать территорию, подписывая места номерами машин.

- Говорят, на ул. Высоцкого выкупили последнее парковочное место, - написал шуточный пост один из горожан.

В подтверждение своих слов он приложил видео, на котором видно мужчину, только что «застолбившего» парковочное место. Написав номер своего авто, он довольный уходит по своим делам.

Позже в комментариях начали появляться фотографии, на которых также можно увидеть незаконно арендованные места.

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск".

Фото: паблик "Реальный Ноябрьск".

В комментариях горожане разделились на два лагеря. Одни утверждали, что люди вынуждены это делать, поскольку места действительно мало, а машины ставить попросту негде. Другие же осуждали подобный эгоизм, ссылаясь на то, что надпись на асфальте - это хулиганство, которое наказывается штрафом.

Также нашлись и те, кто не воспринял ситуацию всерьез, а просто решил над ней посмеяться.

- Мне кажется, надпись на асфальте - это не надежно. Нужно ещё колышек с табличкой поставить и подогрев провести, - написал Василий.

Позже на пост отреагировали в городской администрации. В ведомстве сообщили, что все граждане, без ограничения, имеют равное право на пользование парковкой, обустроенной на землях общего пользования, поэтому арендовать либо приобрести на ней машиноместо в собственность нельзя.

- Если Вы стали свидетелем нанесения на данный элемент улично-дорожной сети разметки, не предусмотренной законодательством, убедительно просим Вас сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 31-80-10 либо участковому инспектору, - добавили представители мэрии.