Прокуратура проверила готовность АО «Салехардэнерго» к отопительному сезону

Фото: администрация Салехарда

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду прокуратура окружной столицы проверила готовность АО «Салехардэнерго» к отопительному сезону.

Сотрудники ведомства проверили наличия запасов жидкого топлива, необходимо для обеспечения города теплоснабжением и электроснабжением в случае перебоев поставок газа.

- По результатам проверки в хранилищах предприятия оказалось достаточное количества ресурса, позволяющего обеспечить бесперебойную работу аварийных генераторов при их максимальной нагрузке, - рассказали в городской администрации.

Напоминаем, что отопительный сезон в городе начался 1 сентября. На сегодняшний день все котельные работают в штатном режиме, тепло подано по магистралям всем абонентам.