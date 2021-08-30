На Ямале все соцобъекты обеспечат теплом уже к 1 сентября

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале завершается подготовка оборудования к новому отопительному сезону. Уже 1 сентября тепло поступит во все социальные объекты региона.

- Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты должны быть обеспечены теплом к 1 сентября. В жилые дома тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже 8 градусов в течение пяти дней, - сообщил заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК Денис Марков.

Также в штатном режиме проходит завоз топливных ресурсов для предприятий жилищно-коммунального комплекса. На сегодняшний день на Ямал завезено порядка 63% нефтепродуктов, 54 % угля и 100% дров.

Согласно распоряжению Северо-Уральского управления Ростехнадзора, проверки готовности муниципальных образований начнутся с 6 сентября. Первый на очереди - Ямальский район. Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к зиме до 15 ноября.