Для жителей Нового Уренгоя станут доступные прямые авиарейсы в Красноярск и Томск

Фото: правительство ЯНАО

Теперь для жителей Нового Уренгоя станут доступны регулярные авиарейсы в Красноярск и Томск. Летать по данным направлениям будет авиакомпания «КрасАвиа».

Прямые рейсы из газовой столицы в Красноярск запланированы с 26 сентября дважды в неделю (четверг, воскресенье). А полеты в Томск будут выполняться с 28 сентября по вторникам и субботам.

Отметим, что авиарейсы - субсидируемые. Уточнить стоимость и приобрести билеты можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах.

Напоминаем, что сейчас в аэропорту Нового Уренгоя продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. На данный момент сотрудники ООО «Уренгойдорстрой» приступили к укладке последнего (четвертого) слоя асфальтобетонного покрытия. Все работы ведутся в промежутке между полетами - с 15:00 до 6:00.