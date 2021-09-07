В аэропорту Нового Уренгоя началась укладка последнего слоя асфальта взлетно-посадочной полосы

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы городского аэропорта. Длинна объекта - 2 550 метров, а ширина - 46 метров.

- На данный момент сотрудники ООО «Уренгойдорстрой» приступили к укладке последнего (четвертого) слоя асфальтобетонного покрытия. За сутки удается уложить более 2 500 тонн смеси. Также специалисты занимаются установкой светосигнального оборудования, укреплением грунтовых обочин и нарезкой деформационных швов, - рассказал представитель подрядчика.

Все работы проводятся в промежутке между полетами - с 15:00 до 6:00. Исключение составляют дождливые дни.

На данный момент на объекте трудятся более 200 человек и задействовано 63 единицы техники.

Напоминаем, что реконструкцию аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы, ведет УК «Аэропорты Регионов» по концессионному соглашению с Правительством ЯНАО.