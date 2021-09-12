Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 сентября 2021 года: 67 человек – в тяжелом состоянии

На Ямале 67 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 97 и составило 48 662 человек.

По данным оперштаба округа, за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент (всего за весь период пандемии – 648 человек. На госпитализации остается 507 северян с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 67 человек – в тяжелом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за сутки в регионе выявили 97 заразившихся коронавирусом (за весь период – 48 662). В муниципальных образованиях COVID-19 подтвердился у 89 больных (за весь период – 41 424). На месторождениях и производствах обнаружено восемь зараженных (за весь период – 7 238).

Жители Тарко-Сале могут привиться от гриппа или коронавируса в мобильном пункте, расположенном на парковке стадиона «Авангард». Он будет работать в течение трех дней с 10:00 до 18:00. Привиться от COVID-19 можно вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», а от гриппа - «Совигрипп» (для взрослых) и «Ультрикс Квадри» (для детей и беременных женщин).

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.