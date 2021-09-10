Таркосалинцы могут привиться от гриппа или коронавируса в мобильном пункте у стадиона

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут привиться от гриппа или коронавируса в мобильном пункте, расположенном на парковке стадиона «Авангард». Он будет работать в течение трех дней с 10:00 до 18:00.

Привиться от COVID-19 можно вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», а от гриппа - «Совигрипп» (для взрослых) и «Ультрикс Квадри» (для детей и беременных женщин).

- Таркосалинские медики напоминают, что сезон гриппа и простуды вновь будет осложнен коронавирусной инфекцией. Чтобы обезопасить себя от тяжелого сочетания вирусов, врачи рекомендуют не откладывать решение и сделать прививку уже сегодня, - сообщили в районной администрации.