Таркосалинцев приглашают высадить деревья в Прибрежном парке

Фото: администрация Пуровского района

Жителей Тарко-Сале приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Сохраним лес». Она пройдет 11 сентября в Прибрежном парке. Всех желающих ждут в 11:00 у входа со стороны микрорайона Геолог.

Как рассказали организаторы акции, всего планируется высадить около тысячи саженцев, преимущественно это березы, лиственницы, кедра, сосны, рябины и ели. Кстати, свое участие подтвердили уже более десяти предприятий и учреждений.

А в Ханымее и Пуровске посадка деревьев уже началась. Ею занимаются трудовые коллективы поселков. Уренгойцы сегодня убирают мусор в близлежащих лесных массивах, а в Харампуре проводят субботник по благоустройству и уборке деревни. Самбург выйдет на посадку саженцев 19 сентября, а Халясавэй - 23 сентября.