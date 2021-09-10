В Салехарде парк Победы украсили более 200 новых деревьев

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла международная акция «Сад памяти», в рамках которой в зеленой зоне парка Победы высадили деревья различных пород. В ней участвовали ребята из школьного лесничества, юнармейцы, представители силовых структур города, Центра изучения Арктики, депутаты Городской Думы и глава города Алексей Титовский.

- Салехард никогда не остается в стороне от всероссийских экологических акций. Сегодня в память о наших героях мы высаживаем 210 берез в парке Победы. Создаем живые памятники тем, кто защищал наше Отечество. Сохраняем историю, гордость для будущих поколений и создаем традицию, - отметил градоначальник.

Напоминаем, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Также напоминаем, что окружной столице озеленяют набережную озера Лебяжье. На сегодняшний день там посажено уже 12 берез, а 6 по 10 сентября планируется высадить еще 12 елей и более 700 кустарников. В 2022 году озеленение набережной продолжится.