В Ноябрьске жильцы двух домов уже несколько месяцев ждут ремонт тротуара

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В Ноябрьске жильцы домов №82А и №82В по ул. Мира уже два месяца ждут, когда в их дворе положат новый асфальт. По словам горожанам, его повредили, когда устраняли прорыв теплосети. Время идет, а вместо покрытия так и лежит песок.

- В июле АО «ЭнергоГазНоябрьск» устранял порыв во дворе домов №82А и №82В по ул. Мира. В итоге повреждено асфальтовое покрытие, скоро выпадет снег, но никто не восстановил тротуар между домами. В этом месте насыпан просто песок, который не дает нормально ходит, тем более с коляской, - написал один из жильцов в паблике «Злой Ноябрянин».

В комментариях горожане поддержали земляка, согласившись, что тротуар необходимо доделать.

Позже на пост отреагировала городская администрация. Власти сообщили, что за содержание этой придомовой территории отвечает УК «Уютная территория». Однако восстановить твердое покрытие, нарушенное при ремонте коммунальных сетей, обязан производитель работ.

- УК обязана это проконтролировать. С вопросом о сроках восстановления и принятых для этого мерах рекомендуем обратиться в управляющую компанию, - добавили в ведомстве.

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