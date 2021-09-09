Жители Ноябрьска недовольны асфальтом на оживленном перекрестке

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска продолжают выкладывать в сеть посты о некачественном ремонте дорог. Несколько дней назад горожане пожаловались на разбитый участок асфальта, находящийся между домами №22 и №24 по ул. Советская. А 8 сентября один из жителей выложил гневный пост, указав на выпирающий асфальт в районе оживленного перекрестка.

Мужчина интересуется, собираются ли дорожные службы зашлифовать данный бугор, из-за которого вечно собираются пробки.

В комментариях к посту горожане поддержали земляка, а также сообщили, что подобная ситуация наблюдается и на других участках дорог.

Позже на сообщение отреагировали в местной администрации. Власти сообщили, что в адрес АО «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже направлено уведомление о необходимости восстановить твердое покрытия на всех участках, где проводился ремонт коммуникаций.