Электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона подготовят к зиме до 1 октября. Фото - "Россети".

Электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона подготовят к зиме до 1 октября. В настоящее время полностью сформирован аварийный запас. Для аварийно-восстановительных работ готовы 823 бригады – это более 4 200 человек и свыше 2 300 единиц спецтехники.

По словам заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова, в рамках подготовки к зиме в Уральском федеральном округе специалисты компании отремонтируют более 6 400 км ЛЭП и свыше 2 600 единиц подстанционного оборудования. На эти цели планируют затратить 9,5 млрд рублей.

В целом в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО «Россети Тюмень» отремонтируют более 2 200 км линий электропередачи, расчистят от растительности более 5 800 гектаров трасс ЛЭП, отремонтируют 640 единиц подстанционного оборудования. Объем финансирования технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменском макрорегионе составляет 3,73 млрд рублей.

Также стало известно, что до конца 2021 года планируется завершить первый этап реконструкции подстанции 35 кВ «Нива» и подстанции 110 кВ «Горный Щит», которые снабжают электроэнергией Екатеринбург и близлежащих поселков. Будет расширена подстанция 110 кВ «Батово», входящая в схему электроснабжения Эргинского кластера месторождений с начальными запасами 259 млн тонн нефти.