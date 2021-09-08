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Общество8 сентября 2021 12:07

Жители Ноябрьска добились ремонта участка дороги по ул. Советская

Его приведут в порядок в течение двух дней
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска просят отремонтировать участок дороги по ул. Советская, находящийся между домами №22 и №24. По словам жителей, раньше на этом месте лежали плиты, но после реконструкции их куда-то убрали, а на участок положили неровный слой асфальта, который уже почти не видно.

Также ноябряне добавили, что ремонт проводился несколько лет назад сотрудниками компании «Севердорстрой».

Сейчас жители хотят, чтобы дорога стала как раньше, то есть вернулись старые плиты. По их мнению, это намного лучше того, что «налепили» работники.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, сообщение о случившемся уже передано подрядчику. Участок между домами будет отремонтирован в течение двух дней.