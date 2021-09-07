На Ямал поступило почти две тысячи доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Накануне на склад окружного СПИД-Центра поступило 1 800 доз препарата ГамКовидВак (Спутник-V). Сейчас его распределяют по медучреждениям.

Перед процедурой пациента осматривает врач, чтобы дать разрешение или медотвод. Затем, через 21 день, гражданина приглашают для постановки второго компонента. Если ямальцы выбирают для вакцинации препарат Спутник Лайт, то процедура проводится однократно.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центров медицинских учреждений, на сайте «Госуслуги» и в Единой электронной регистратуре.

По состоянию на 7 сентября, почти 170 тысяч ямальцев привились первым компонентом, а 160 500 - полностью завершили иммунизацию. Кроме того, около 2 500 ямальцев уже прошли процедуру ревакцинации.