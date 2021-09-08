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Недвижимость8 сентября 2021 10:28

В Салехарде отсыпали более пяти километров дороги, ведущей к полигону ТБО

Работы завершатся в этом году
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство проезда на полигон ТБО. На сегодняшний день там выполнены работы по расчистке территории от деревьев и кустарника, проведена корчевка пней и укладка геотекстиля.

Также выполнена отсыпка дорожного полотна песком - более 5 километров. Далее планируется отсыпка дороги щебнем и устройство водопропускных сооружений протяженностью 1,2 километра.

- Новый полигон очень важен для Салехарда, учитывая наполненность старой свалки. Там будут перерабатывать деревянные бытовые и строительные отходы, а также резиновые автомобильные покрышки. Несомненно, введение данного объекта позитивно скажется на экологической ситуации в городе и его окрестностях, - сообщил депутат Государственной думы Владимир Пушкарев.

Мощность нового полигона в два раза выше имеющегося. Благодаря нему вопрос о складировании и утилизации ТКО в окружной столице будет решен на много лет.