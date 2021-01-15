Депутат Государственной думы Владимир Пушкарев проверил, как движется подготовка к строительству нового полигона для твердых коммунальных отходов в Салехарде, а также побывал на действующем.Первый заместитель главы города Олег Куруч ввел чиновника в курс дела.-На сегодняшний день действующий полигон исчерпал свои мощности, сейчас идет разработка проекта, строительство планируется начать уже в текущем году. Новый объект будет иметь подъездную дорогу в щебне и освещение. Расположиться он в семи километрах от действующего полигона и за пределами 15-ти километровой зоны от аэропорта, как того требует действующее законодательство, - рассказал сотрудник администрации.Ориентировочно новый полигон будет введен в 2023 году, после этого на старом проведут рекультивацию.-Новый полигон очень важен для Салехарда, на сегодняшний день потребность в нем высока, учитывая наполненность старой свалки. Предполагается организация переработки деревянных бытовых и строительных отходов. Резиновые автомобильные покрышки также будут измельчаться и отправляться на дальнейшую переработку. Несомненно, введение данного объекта позитивно скажется на экологической ситуации в городе и его окрестностях, - сообщил Владимир Пушкарев.Мощность нового полигона в два раза выше имеющегося. Благодаря нему вопрос о складировании и утилизации ТКО в окружной столице будет решен на много лет.