Таркосалинцы могут привиться от коронавируса в «больнице на колесах»

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале появилась настоящая «больница на колесах» - передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля «Камаз». Он находится на парковке городской больницу (возле роддома).

Кузов автомобиля площадью 17 квадратных метров включает в себя три медицинских кабинета, а также имеет хорошую термоизоляцию, систему обогрева, кондиционирования и может использоваться в различных климатических условиях.

Внутри него - самое современное и высокотехнологичное медицинское оборудование: цифровой маммограф, флюорограф, электрокардиограф и аппарат УЗИ.

Кстати, все желающие могут пройти там вакцинацию от коронавируса.

Режим работы «больницы на колесах»: в будние дни с 9:00 до 17:00.