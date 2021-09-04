Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась череда открытия современных модельных библиотек. Вчера, 3 сентября, обновленные пространства распахнули свои двери для ребят из Нового Уренгоя и Красноселькупа. В помещениях сделали ремонт, поставили новую мебель и пересмотрели пространственные решения.

На следующей неделе ожидается открытие библиотеки в Надыме. Теперь она будет носить новое название «Город N». Там появилось несколько арт-зон: «Детский квартал», «Молодежный квартал», «Интеллект-квартал», «Аллея развития», «Театральная площадь», «Краеведческий бульвар», «Сквер эрудитов» и «Библиополе». Сердцем библиотеки стала «Театральная площадь» с трибуной-амфитеатром.

Кроме того, 4 сентября распахнет свои двери обновленная библиотека в Ноябрьске, 10 сентября - в Салехарде, а 15 сентября - в селе Панаевск Ямальского района.