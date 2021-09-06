Фото: администрация Нового Уренгоя

Общественный транспорт Нового Уренгоя готовится перейти на зимнее расписание. Это произойдет с 16 сентября. Напоминаем, что график движения разработан отдельно для рабочих и выходных дней. Ознакомиться с ним можно на автобусных остановках и на сайте автотранспортного предприятия.

Сейчас по городу курсируют девять автобусов, еще три ездят до Коротчаево и Лимбяяхи.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской: 93-95-84.

Кстати, а вот городской транспорт Салехарда уже перестроился на зимнее расписание. Теперь автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут.