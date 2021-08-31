В Салехарде автобусы переходят на зимние расписание

Фото: администрация Салехарда

Уже с 1 сентября салехардские автобусы перейдут на зимние расписание. Напоминаем, что по городу будут курсировать 20 автобусов с интервалом в 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием автотранспорта можно на остановочных павильонах; официальном сайте МАТП и в приложении Яндекс карты.

В случае, если автобус не приехал в указанное время, необходимо позвонить в диспетчерскую службу по телефону: 8 (34922) 6-25-25.

Также добавим, что до 1 декабря в городе закупят 11 новых автобусов на газомоторном топливе. Средства на это выделят из окружного бюджета по решению губернатора Дмитрия Артюхова.