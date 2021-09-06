В Пуровском районе запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу

Фото: скриншот из видео. Мост возвели с опережением графика.

В Пуровском районе запустили автомобильное движение по новому автомобильному путепроводу через железнодорожные пути. В среднем здесь ежедневно будут проезжать четыре тысячи машин.

- Наши города становятся ближе. Мы открываем движение по новому путепроводу. Наши строители в очередной раз продемонстрировали свой высокий профессионализм и серьезность, - сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

Объект возведен рабочими АО «Мостострой-11» со значительным опережением планируемого срока. Строили автомобильный переход 100 человек с использованием 30 единиц техники.

Теперь автомобильный пролет обеспечит бесперебойный пропуск транзитного транспорта через железнодорожные пути, что существенно сэкономит время водителей и сделает их путь безопасней.

Также напоминаем, что на днях произошло еще одно важное открытие. В Новом Уренгое запустили движение по развязке в районе ПМК-9. Ее появление позволит разгрузить город от пробок.