Фото: ЦУР ЯНАО

На Ямале началась проверка готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему сезону. Первый в списке - Ямальский район. Согласно оценке Ростехнадзора, паспорта готовности к зиме на жилищный фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть выданы до 15 ноября.

Стоит отметить, что коммунальные проблемы - одна из самых популярных тем жалоб ямальцев в соцсетях.

По данным регионального ЦУРа, с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года было зафиксировал 432 сообщения, связанных с отсутствием отопления, 313 - с перебоями в водоснабжении. Еще 113 жалоб поступили на прорывы труб, а 64 - на отключение электричества.

Напоминаем, что с 1 сентября все соцобъекты региона обеспечены теплом. В жилые дома тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже 8 градусов в течение пяти дней