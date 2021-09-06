В Новом Уренгое появилась еловая аллея

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгоя появилась еловая аллея. Деревья, в количестве 50 штук, высадили в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», к которой присоединился Ямал.

Участие в мероприятии приняли: полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, врио заместителя Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а также волонтеры и участники экологических и патриотических движений.

- Тема экологии вызывает все больше внимания и заботит людей. Поэтому важно, что появляются такие правильные инициативы, как акция «Сохраним лес». Мы планируем высадить на Ямале 10 тысяч новых деревьев. Важно, чтобы как можно больше ямальцев присоединились к этому движению, - сказал Дмитрий Артюхов.

Всего к акции присоединится 21 населенный пункт региона. Планируется озеленить 36 парков, скверов, школьных территорий и других общественных пространств. Первым к этому делу приступил Ямальский район. Далее более 1 500 саженцев ольховника и березы высадили в Салемале и Мысе Каменном.