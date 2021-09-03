«Marvel и аниме-издания»: в Новом Уренгое открылась современная модельная библиотека

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открыли первую модельную библиотеку «Новая Смена». По словам главы города Андрея Воронова, удалось создать не просто новое, но и интересное пространство, которое придется по вкусе и детям, и взрослым.

- Не смог пройти мимо карты звездного неба. Интересный звуковой стенд. Рядом с каждой планетой есть специальные кнопки, нажав на которые можно узнать информацию о планетах. По-хорошему завидую нашим детям, что у них появилось такое интересное и познавательное пространство. Обновился и книжный фонд: Marvel, 4D-энциклопедии с дополненной реальностью, аниме-издания, комиксы и фэнтези. То, чем сегодня увлекается молодежь, - рассказал градоначальник.

На преображение центра было выделено более 5 миллионов рублей - региональные и муниципальные средства. Изменился не только внешний облик, но внутреннее содержание. В библиотеке установлены современное интерактивное оборудование, новая мебель, а также компьютерная, мультимедийная и звуковая техника.

Добавим, что библиотечный центр модернизирован в рамках регионального проекта «Новая библиотека Ямала» и нацпроекта «Культура».