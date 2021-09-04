В Лабытнанги навели порядок вблизи городской больницы

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжаются общегородские субботники. К уборке подключаются коллективы предприятий и учреждений из самого города, мкр. Обской и поселка Харпа.

Так, на этой неделе сотрудники лабытнангской городской больницы навели чистоту вблизи лечебного учреждения.

- Посмотрите, какой красивой и ухоженной стала прилегающая территория. Скамейки для тихого отдыха и вымощенные тропинки для пеших прогулок создают атмосферу уюта и уединенности прямо в центре Семи лиственниц. Благодарю энтузиастов за ударный труд и отличную работу, - отметила глава города Марина Трескова.

Таким образом город постепенно преображается к празднику, который пройдет в следующие выходные.

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