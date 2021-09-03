В Новом Уренгое вывезли более 10 тысяч кубов мусора

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В газовой столице Ямала подвели промежуточные итоги долгосрочного масштабного экологического проекта «Наш чистый Новый Уренгой». Результаты оказались внушительные: совместными усилиями собрано более 10 тысяч кубов мусора и очищено около 543 гектаров земли.

Сам проект рассчитан на несколько лет. Это не только регулярные городские субботники, но и работа с предприятиями. Сегодня их насчитывается 145, дальше - больше.

- Рад был сегодня пожать руку представителям предприятий, которые откликнулись к участию в акции. В их лице благодарю каждого из сотрудников, кто вышел на субботники, был задействован в ликвидации свалок в тундре, - сказал глава города Андрей Воронов.

Также он поблагодарил всех участников за неравнодушие и бережное отношение к городу.