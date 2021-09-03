В Салехардской ОКБ опровергли информацию о нарушении закона руководителем контрактной службы

Фото: "Салехардская окружная клиническая больница"

В связи с неправильной исходной информацией, которая имелась в распоряжении редакции, полученной от Прокуратуры города Салехарда, 13 января 2021 года в 11:48 часов, web-редактором редакции газеты «Комсомольская правда» Прохоровой Мариной был опубликован недостоверный материал в отношении руководителя Контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» И ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» следующего характера.

Руководитель контрактной службы Салехардской ОКБ привлечен к ответственности за нарушение закона. Также ему назначен крупный штраф.

Салехардская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок со стороны ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница».

Было установлено, что медицинское учреждение заключило госконтракт с ООО «Лидер» на оказание услуг по стирке и дезинфекции уборочного инвентаря в 2022 году.

Однако руководителем контрактной службы больницы расторг договор в одностороннем порядке еще до начала его исполнения. Данное действие является нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Поскольку действующим законодательством не предусмотрен произвольный отказ заказчика от исполнения контракта, заключенного на основании процедуры определения исполнителя путем проведения аукциона, прокуратурой города в отношении руководителя контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта).

В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Редакция издания приносит свои извинения Руководителю Контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» - Рахимовой Розанне Равильевне и Главному врачу - директору территориального центра медицины катастроф Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Салехардская окружная клиническая больница» - Лукинову Андрею Витальевичу (как руководителю данной медицинской организации).

Вышеуказанные должностные лица в контексте данной статьи при расторжении заключенного с ООО «Лидер» госконтракта №937-20 на оказание услуг по стирке и дезинфекции уборочного инвентаря в 2022 году действовали как оказалось в рамках действующего гражданского законодательства и Законодательства о Контрактной системе закупок.

Об этом следует при рассмотрении Арбитражным судом ЯНАО дела № А81-9937/2020 от 12.03.2021 года при участии представителя ГБУЗ «СОКБ» Арслановой Сафии Муслимхановны.

В своем решении Арбитражный суд ЯНАО указал, что из материалов дела не усматривается недобросовестных действий Учреждения (ответчика). Само по себе расторжение контракта в одностороннем порядке таковым не является, поскольку предоставлено заказчиком с илу закона (пункт I статьи 72 ГК РФ). Кроме того, данной нормой также предусмотрена оплата исполнителю фактически понесенных им расходов. Однако требований о взыскании с ответчика задолженности по контракту, либо фактических затрат ООО «Лидер» не заявлено.

В связи с чем арбитражным судом ЯНАО было принято Решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Лидер».

Не согласившись с вынесенным решением Арбитражного Суда ЯНАО, истцом (ООО «Лидер») была подана апелляционная жалоба в вышестоящий суд. Однако, 07.06.2021 г. Восьмой Арбитражный апелляционный суд вынес Постановление об оставлении Решения Арбитражного суда ЯНАО без изменений, а апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

В своем Постановлении судом было отмечено, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли своего подтверждения при ее рассмотрении. Учитывая соблюдение учреждением установленного статьей 95 Закона №44-ФЗ порядка отказа от контракта, суд, не установив оснований для признания принятого ответчиком решения об отказе от исполнения контракта недействительным, правомерно отказал в иске. Несогласие апеллянта с произведенной судом оценкой фактических обстоятельств дела и представленных доказательств не свидетельствует о неправильном применении норм материального процессуального права и не может являться основанием для отмены судебного акта.

Также опубликованные сведения не соответствуют действительному положению дел о назначении крупного штрафа, в связи с тем, что 04.06.2021 года, Суд ЯНАО при участии в судебном заседании Прокуратуры города Салехарда, в лице Усеновой Бурулкан Абасалиевны и представителя ГБУЗ «СОКБ», в лице Арслановой Сафии Муслимхановны - Постановление начальника управления контроля закупок департамента экономики ЯНАО Зарецкого Р.Л. от 30 декабря 2020 г., а также Решение судьи Салехардского городского суда ЯНАО от 3 марта 2021 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица - Руководителя контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» Рахимовой Розанны Равильевны было признано незаконным и отменено, в связи с недоказанностью прокуратурой города Салехарда и Департаментом экономики ЯНАО опубликованных нашей редакцией обстоятельств, что подтверждается решением суда ЯНАО от 04.06.2021 г. по делу №7-187/2021.

Таким образом, размещенные сведения нашей редакцией были опубликованы без надлежащего изучения всех обстоятельств и необходимой юридической проверки, а также без подтверждающих судебных актов, что являются не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию руководителя Контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» и главного врача ГБУЗ «СОКБ», как руководителя медицинской организации.