Салехардская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок со стороны ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница».Было установлено, что медицинское учреждение заключило госконтракт с ООО «Лидер» на оказание услуг по стирке и дезинфекции уборочного инвентаря в 2022 году.Однако руководителем контрактной службы больницы расторг договор в одностороннем порядке еще до начала его исполнения. Данное действие является нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.Поскольку действующим законодательством не предусмотрен произвольный отказ заказчика от исполнения контракта, заключенного на основании процедуры определения исполнителя путем проведения аукциона, прокуратурой города в отношении руководителя контрактной службы ГБУЗ «СОКБ» возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта).В итоге виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.