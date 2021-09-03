В Салехарде впервые пройдет губернаторская елка

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов встретился с талантливыми школьниками, чтобы обсудить поддержку одаренных детей в регионе.

В ходе оживленного разговора губернатор обмолвился об одном нововведении Года Талантов, которое порадовало всех ребят. В этом году в Салехарде впервые пройдет елка губернатора.

- Пригласим на нее ребят, которые имеют достижения в учебе, спорте, детей из многодетных семей со всего округа. Для них это станет интересным событием - поездка в Салехард, праздник, подарки. Это будет одним из тех мероприятий, которые объединяют ребят, - сообщил Дмитрий Артюхов.