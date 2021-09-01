На День города в Губкинский приедут прославленные чемпионы по боксу

Фото: администрация Губкинского

На День города в Губкинский приедут именитые боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников. Идея пригласить прославленных спортсменов принадлежит главе города Андрею Гаранину, поскольку он сам является поклонником этого вида спорта.

Так, 3 сентября спортсмены проведут мастер-класс для воспитанников городской секции. Он начнется в 16:00 на площадке СК «Нефтяник». А уже 4 сентября спортсмены станут почетными гостями на открытом первенстве по боксу. Все желающие смогут сфотографироваться со знаменитостями и получить их автографы.

Фото: администрация Губкинского

Добавим, что Руслан Проводников родом из Югры, поэтому его прозвали Сибирским Рокки. А Денис Лебедев - известный друг десантников России. Однажды они попросили его выйти на ринг в тельняшке и голубом берете, с тех пор спортсмен часто так выступает. Кстати, в 2011 году Лебедева даже приняли в «Союз десантников России».

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