Девчонки из «ВИА Гры» поздравят губкинцев с Днем города

Фото: скриншот из видео

Жителей Губкинского ждет поистине незабываемый День города. Приехать на праздник пообещали девчонки из группы «ВИА Гра», для этого они даже записали специальное видеообращение.

- Ради вас, губкинцы, мы впервые едем на Крайний север. Готовьтесь к празднику, отметим его душевно, - рассказали девушки.

Также в числе приглашенных гостей оказалась группа «Дискотека Авария» и ребята из сериала «Реальные пацаны».

Напоминаем, что праздник пройдет уже 4 сентября на нескольких площадках и с соблюдением всем антиковидных ограничений. Распитие алкоголя также будет под запретом.