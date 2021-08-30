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Общество30 августа 2021 6:05

Девчонки из «ВИА Гры» поздравят губкинцев с Днем города

Праздник пройдет 4 сентября
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жителей Губкинского ждет поистине незабываемый День города. Приехать на праздник пообещали девчонки из группы «ВИА Гра», для этого они даже записали специальное видеообращение.

- Ради вас, губкинцы, мы впервые едем на Крайний север. Готовьтесь к празднику, отметим его душевно, - рассказали девушки.

Также в числе приглашенных гостей оказалась группа «Дискотека Авария» и ребята из сериала «Реальные пацаны».

Напоминаем, что праздник пройдет уже 4 сентября на нескольких площадках и с соблюдением всем антиковидных ограничений. Распитие алкоголя также будет под запретом.

Смотреть видеосюжет
Девчонки из «ВИА Гры» поздравят губкинцев с Днем города
Девчонки из «ВИА Гры» поздравят губкинцев с Днем города