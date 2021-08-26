На Ямал доставили 128 тысяч доз вакцины против гриппа Фото: паблик "Мой Ямальский район"

На Ямал доставили 128 тысяч доз вакцины против гриппа. Она уже распределена по муниципалитетам и скоро поступит в медицинские учреждения. Специалисты отмечают, что вакцинацию от гриппа лучше проводить в начале осени, чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у людей сформировался полноценный иммунитет против вирусов.

Медики отмечают, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, важно привиться и против коронавируса, и против гриппа. Но важно между вакцинациями выдержать интервал не менее одного месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что вакцинация от коронавируса на Ямале набирает обороты. В нескольких пунктах вакцинации в ЯНАО зафиксирован активный рост посещений. Северяне приходят как по предварительной записи, так и без нее, в связи с чем образовываются очереди.