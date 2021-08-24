Пожилая пара грибников потерялась в лесу под Ноябрьском

Фото: Ямалспас

Пожилые люди ушли по грибы возле озера Светлое и потерялись – не нашли обратную дорогу. Искали грибников спасатели «Ямалспас», на их обнаружение потребовалось несколько часов. По словам спасателей, грибников спасло, что у них был с собой мобильный телефон.

– Граждан нашли быстро, потому что у них был с собой заряженный сотовый телефон. Они сами вышли на связь и сообщили, что потерялись. С ними держали связь – это помогло найти их быстрее. В крайнем случае пришлось бы делать пеленг, – рассказал начальник аварийно-спасательной группы ГКУ «Ямалспас» Максим Никифоров.

Восемь спасателей вышли на поиски северянки, которая отправилась по грибы районе парогазовой станции. К счастью, тихая охота для женщины закончилась без трагедий.

С наступлением лета и грибного сезона увеличилось число людей, которые теряются в лесах. «Ямалспас» напоминает, что для лесной прогулки необходимо собой брать заряженный телефон, спички и воду. Одежда должна быть яркой, чтобы в случае ЧП облегчить поиски спасателям. Отправляясь в лес, не забудьте сообщить друзьям и родственникам, в каком районе будете собирать грибы или отдыхать.