На поиски грибников Ямалспас дважды выезжал только в это воскресенье, 22 августа

Ямалспас стал чаще выезжать на поиски людей в лесу, ведь прошли дожди, а значит теперь настала пора тихой охоты. Фото: pixabay.com

На два поиска грибников отправлялись в минувшее воскресенье, 22 августа, сотрудники ноябрьского Ямалспаса. Оба случая закончились благополучно – горожан нашли в лесу и вернули домой целыми-невредимыми.

Спасатели также сообщили, что Ямалспас стал чаще выезжать на поиски людей в лесу, ведь прошли дожди, а значит теперь настала пора тихой охоты.

– Местами на Ямале прошел дождь и, конечно же, многие ринулись на тихую охоту. #ЛизаАлертЯНАО напоминает: каждое лето в лесах России теряются тысячи людей, гибнут – сотни. Основная проблема в том, что люди отправляются в лес абсолютно неподготовленными! Они идут всего на пару часов: набрать грибов и вернуться домой. Идут в футболках, с собой – пакет или корзинка. Они идут в знакомый лес, но за зиму ландшафт может существенно измениться. Бывает так, что человек не узнает местность и теряется. Некоторые заблудившиеся проводят в лесу несколько ночей. Часто это заканчивается трагично, – сетуют волонтеры.

«Лиза Алерт» рекомендует ознакомиться с памяткой о том, как правильно вести себя в лесу.

– Вы также можете рассказать о ней знакомым и родным. Тогда у вас появится шанс предотвратить беду, а также спасти себя и своих близких, – убеждены добровольцы.

Фото: "Лиза Аллерт ЯНАО"

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в Надыме открылся региональный центр поискового добровольчества, который возглавил координатор ПСО "Лиза Аллерт ЯНАО" Игорь Заборовский.