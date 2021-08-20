В Надыме состоялось торжественное открытие Центра поискового добровольчества

Фото: Центр поискового добровольчества Ямала

Игорь Заборовский давно известен на Ямале как организатор поисков людей, он – региональный координатор поискового отряда «Лиза Алерт» в ЯНАО. Известности и доверия ямалец не искал, однако добрые дела сами «заговорили» о нем. Сегодня Заборовский презентует северянам собственный региональный центр поискового добровольчества, став директором автономной некоммерческой организации.

На церемонии открытия пришли глава Надымского района Дмитрий Жаромских, а также представители администрации, служб экстренного реагирования и различных ведомств.

Фото: Полиция Ямала

Поисковики часто контактируют с полицией, теперь же волонтеры презентовали силовикам свою вотчину. Для гостей центра инструктор совместно с добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» продемонстрировали несколько приемов оказания первой помощи при кровотечении и потере сознания.

Фото: Центр поискового добровольчества Ямала

Игорь Заборовский рассказал о направлениях работы организации и показал возможности искусственного интеллекта, помогающего при поисковых операциях. Новый центр станет местом, где есть не только хорошая материально-техническая база, но и возможность обучения добровольцев, убеждены волонтеры.

– Состоялось торжественное открытие! Спасибо большое всем, кто принимал участие, всем кто нас поддерживал и продолжает это делать! Гости высоко оценили уровень оснащенности центра, – рассказали сотрудники Центра поискового добровольчества Ямала.

Фото: Полиция Ямала

КОНКРЕТНО

Ямальские поисковики представили статистику отряда «Лиза Алерт» за июль 2021 года. За месяц поступило девять заявок на поиск пропавших людей в Ямало-Ненецком автономном округе. Из них найдены живыми четверо, найдены погибшими четыре северянина, один человек не найден.

– Общеотрядная статистика такова: поступило 4 627 заявок на поиск пропавших людей по всей России. Из них найдены живыми — 3 229, найдены погибшими — 297, родные найдены — 99. Берегите себя и своих близких, – просят волонтеры.

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