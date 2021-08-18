Прокуратура заступилась за ребенка-инвалида перед Фондом социального страхования

Фото: pixabay.com

Надымчанка пожаловалась в прокуратуру, чтобы защитить социальные права своего ребенка-инвалида. Женщина подала заявление, поскольку Фонда соцаильного страхования Надыма не регистрировал ее обращение о компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

Несовершеннолетнему ребенку-инвалиду потребовались впитывающие простыни и аппарат на нижние конечности и туловище, эти средства реабилитации мать купила на свои деньги, а потом подала обращение в ФСС по ЯНАО с просьбой компенсировать ей расходы. Заявление от надымчанки поступило 9 марта 2021 года, однако принимать его специалисты почему-то не спешили, о чем мама инвалида сообщила в прокуратуру города.

– Данное обращение зарегистрировано только 15.03.2021 с нарушением срока, установленного административным регламентом. Спустя месяц фондом принято решение о выплате компенсации за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия на общую сумму более 86 000 рублей. При этом в нарушение требований закона фактически выплата произведена за пределами установленного 30-дневного срока и только после инициирования прокурорской проверки, – пояснили прокуроры. – С целью устранения выявленных нарушений и восстановления прав ребенка-инвалида городским прокурором руководителю фонда внесено представление.