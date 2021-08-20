На трассе в ЯНАО легковушка влетела в КАМАЗ: есть пострадавшие Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла на 503 километре автодороги Сургут-Салехард. Водитель автомобиля Тойота, не учёл дорожные и погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением и врезался в КАМАЗ, который ехал навстречу. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Тойота получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 2 958 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 178 получили травмы, в их числе 15 детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль.