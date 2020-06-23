2020-06-23T08:23:11+03:00
Происшествия

На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль

Дорогу не поделили «Toyota Helix» и «Hyundai Starex»
Анна Полякова
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На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ruНа трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ru
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На автодороге Салехард-Лабытнанги произошло столкновение двух иномарок. Авария произошла 22 июня 18:24. Дорогу не поделили «Toyota Helix» и «Hyundai Starex». К месту происшествия были направлены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники МЧС, сообщили в региональном ведомстве. О пострадавших не сообщается.

Между тем, по данным Госавтоинпекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один человек. Речь идет о травмированной водителе квадроцикла. С начала 2020 года в 2365 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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