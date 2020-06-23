На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:23:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На автодороге Салехард-Лабытнанги произошло столкновение двух иномарок. Авария произошла 22 июня 18:24. Дорогу не поделили «Toyota Helix» и «Hyundai Starex». К месту происшествия были направлены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники МЧС, сообщили в региональном ведомстве. О пострадавших не сообщается.

Между тем, по данным Госавтоинпекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один человек. Речь идет о травмированной водителе квадроцикла. С начала 2020 года в 2365 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU